



В новых iPhone долгожданные функции будут доступны позже, - СМИ

В новых iPhone 16 на момент их выхода не будет ни одной из долгожданных функций искусственного интеллекта.



Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман.



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По его словам, запуск пакета Apple Intelligence был перенесен. В октябре появятся лишь первые возможности с применением ИИ. Речь идет о базовых функциях по типу выжимки текста, о группировке уведомлений, предложении ответов в "Сообщениях", а также о возможностях записи и расшифровки телефонных звонков. Также можно будет удалять лишние детали на фотографиях.



Генеративные функции будут внедрять лишь к концу 2024 года с выпуском iOS 18.2. В частности, ожидается выпуск Image Playground для создания картинок на основе текстового описания, а также Genmoji - для генерации эмодзи.



Обновленная Siri на основе Apple Intelligence, которую многие пользователи так долго ждали, будет выпущена только весной следующего года.