



Сэр Элтон Джон ответил, какой надписи он не хочет на своем надгробии

Легендарный артист сэр Элтон Джон мечтает дожить до того момента, когда его сыновья поженятся.



По данным Рeople, он признался в документальном фильме Elton John: Never Too Late, что боится не дожить до этого момента.



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"Они думают о моей смерти. Они беспокоятся об этом. Об этом думает не столько Дэвид, сколько я… Мои сыновья любят своего папу, поэтому они хотят, чтобы я был рядом вечно, и я бы хотел быть рядом вечно", - признался музыкант.



По его словам, после его смерти он не хотел бы, чтобы на его могиле было написано, сколько он продал пластинок, поскольку на первом месте для него стоит семья.



"На моем надгробии я не хочу, чтобы было написано, что он продал миллион пластинок. Я хочу, чтобы было написано, что он был прекрасным отцом и прекрасным мужем", - отметил Джон.