



В Германии раскрыли, кто стоит за кибератаками на НАТО и ЕС

Главное разведывательное управление (ГРУ) стоит за кибератаками на страны НАТО и Евросоюза.



По данным Reuters, к такому выводу пришла немецкая разведка (BfV).



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Уточняется, что за кибератаками стоит группа UNC2589, которая известная также под названием Cadet Blizzard или Ember Bear. Хакеры занимаются шпионажем и саботажем. Зачастую они повреждают сайты и публикуют сворованные данные.



По версии разведки, за кибератаками стоит та же группа, которая связана с отравлением разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Эта группировка проявляет повышенную активность после полномасштабного вторжения РФ в Украину.