



Гутерриш: "Смерти в Газе - худшее за время моего пребывания во главе ООН"

Генеральный секретарь ООН заявил, что Организация Объединенных Наций предложила следить за прекращением огня в Газе и требует положить конец самым страшным смертям и разрушениям, которые, по его словам, он видел за более чем семилетнее пребывание у власти.



Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в интервью Associated Press, что "нереалистично" полагать, что ООН может сыграть какую-либо роль в будущем Газы, будь то путем управления территорией или предоставления миротворческих сил, поскольку Израиль вряд ли согласится на роль ООН.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Но он говорит, что "ООН будет готова поддержать любое прекращение огня". У ООН есть военная миссия по наблюдению на Ближнем Востоке, известная как ОНВУП, с 1948 года, и он говорит: "С нашей стороны, это была одна из гипотез, которую мы выдвинули".



"Разумеется, мы будем готовы сделать все, о чем нас попросит международное сообщество", — говорит Гутерриш. "Вопрос в том, примут ли это стороны, и в частности, примет ли это Израиль".



Подчеркивая срочность прекращения огня сейчас, чтобы положить конец более чем 11 месяцам боевых действий, начатых нападением ХАМАСа 7 октября, Гутерриш говорит: "Уровень страданий, которые мы наблюдаем в Газе, беспрецедентен за время моего мандата генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Я никогда не видел такого уровня смертей и разрушений, какой мы видим в Газе в последние несколько месяцев".

