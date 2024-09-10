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На Филиппинах пойман беглый пастор, разыскиваемый ФБР за торговлю детьми
10.09.2024 03:30 MIGnews.com

На Филиппинах пойман беглый пастор, разыскиваемый ФБР за торговлю детьми

Влиятельный филиппинский пастор, разыскиваемый на Филиппинах и в США за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации, был арестован, что положило конец двухнедельному противостоянию между сотрудниками полиции и его последователями.

Полиция пытается арестовать Аполло Киболоя, который утверждает, что является "назначенным Сыном Божьим", в ходе рейда на его обширную церковную территорию.

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Между тысячами его последователей и сотрудниками полиции по борьбе с беспорядками вспыхнули ожесточенные стычки, в результате которых один из прихожан церкви скончался от сердечного приступа во время рейда.

Киболой, чье Царство Иисуса Христа (KOJC) утверждает, что имеет семь миллионов последователей, отверг все предъявленные ему обвинения
 

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