



"Невероятный прогресс" после первой в мире пересадки глаза

Исследователи утверждают, что ветеран вооруженных сил США, которому впервые в мире провели полную пересадку глаза, спустя год добился значительного прогресса и смог вернуться к нормальной жизни.



Аарон Джеймс, 46 лет, также получил редкую частичную пересадку лица. Он потерял большую часть лица в результате несчастного случая в 2021 году, когда работал линейным монтером высоковольтной линии.



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Исследователи из Нью-Йоркского университета в Лангоне в новом исследовании заявили, что его донорский глаз до сих пор поддерживал нормальное давление и кровоток, а также сохранил свой размер, в отличие от донорских глаз у животных, которые часто уменьшаются после трансплантации.



Зрение в этом глазу у Джеймса так и не восстановилось, но исследователи надеются, что в конечном итоге он снова сможет им видеть.



Они заявили, что были "по-настоящему поражены" выздоровлением мистера Джеймса.

