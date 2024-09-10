



На кинофестивале в Торонто показали фильм о Нетаниягу, запрещенный в Израиле

В Торонто на кинофестивале состоялся премьерный показ фильма “Биби-файлы”. Лента построена на документальных фактах о жизни семьи действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, его жены Сары и сына Яира. Этот фильм вряд ли когда-либо покажут в Израиле. Создатели ленты надеятся, что израильский зритель все же найдет способ увидеть эту киноленту.



Фильм представлен записями расследований в отношении Нетаниягу, его жены Сары и сына Яира. Образ семейства довольно нелестный - лидер Израиля показан в картине, как сбившийся с пути человек, который действует в своих интересах.



“Биби-файлы” проводит параллели между премьер-министром Израиля и всей правоохранительной системой страны, что в итоге вызвало громадный политический кризис не только в самом государстве, но и в целом ближневосточном регионе.



Фильм в основном ориентирован на международную аудиторию, которая не знакома с внутренними сложностями, обнародование отснятых материалов расследования потрясет и израильских зрителей, которым предстоит новое и более близкое знакомство с Нетаниягу и членами его семьи. Очень интимная картина раскрывает нам правду далекую от публичного имиджа.



Равив Друкер, израильский журналист, который также является продюсером фильма, проводит зрителей сквозь сложное дело Нетаниягу, начиная с 2016 года. Спокойный на допросах Нетаниягу резко контрастировал с Сарой и Яиром, которые не выдерживали такого напряжения и часто эмоционально срывались. Всплывают подробности о вытребованных дорогих “подарках” семье, откровения домработницы о пьянстве, пристрастиях к сильному горькому чаю и, как результат, изменения в поведении со стороны Сары Нетаниягу. И все это происходит с ведома главы семейства. В фильме задействованы высказывания бывших политиков, которые заявляют, что Сара слишком причастна к политике, а премьер-министр боится ее.



Фигура молодого Нетаниягу рассматривается, как опасная для общества. Пристрастившийся к медиа молодой человек считает своего влиятельного родителя слабаком. Один из друзей премьера в ходе фильма заявляет, что Биби как-то сказал, что Яир мог бы заменить его на посту премьера. Также в кадре мелькает семейное фото с Путиным. Это говорит о многом.



Последняя часть “Биби файлов” болезненна и трудна для каждого израильтянина и сторонника Израиля. Фильм затрагивает тему 7 октября и войны в Газе.



Эти две шокирующие трагедии описываются как прямой результат политики Нетаниягу и его связи с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен Гвиром, которым в последней части фильма отведено почетное место как политическим союзникам премьер-министра. Весь регион находится в постоянной войне, без сделки с заложниками или прекращения огня. Это соответствует давней политике Нетаниягу по сохранению власти ХАМАС, чтобы предотвратить возможность политического решения. Он даже что-то говорит об этом во время расследования, когда цитирует строчку из “Крестного отца” Фрэнсиса Форда Копполы: “Держите своих друзей близко, а врагов еще ближе. Вот как вы тушите пламя. Мы контролируем пламя”.





Алекс Гибни, продюсер документального фильма о премьер-министре Биньямине Нетаниягу - "Биби-файлы" - заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся после показа на кинофестивале в Торонто, что фильм не будет показан в Израиле. Кроме того лента не подлежат распространению в стране из-за установленных законом ограничений на отснятые материалы расследования и возможной опасности для источника, который слил материалы.



Гибни также сказал: “Я надеюсь, что в какой-то момент фильм дойдет до израильской аудитории другими способами”.



Продюсер добавил: “На протяжении многих лет я имел дело с коррупцией, но я никогда не встречал лидера с таким уровнем моральной коррупции”.



Перед показом зал был почти полон, в основном израильтянами и евреями, живущими в Торонто. В зале и возле зала были замечены зрители с плакатами “Верните их домой”, а также: “Спасайте заложников, а не себя”.





