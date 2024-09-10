



Украина может создать ядерное оружие, как Израиль, – эксперт

Украина может пойти по пути разработки собственного ядерного арсенала, если сложатся обстоятельства, при которых страна останется без выбора. Такое мнение высказал бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.



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Возможным это станет в том случае, если российская агрессия покажет, что Запад и НАТО не способны гарантировать безопасность Украины и выполнить свои обязательства, не исключает он.



Рыбачук провел параллель с опытом Израиля, который в свое время самостоятельно разработал ядерное оружие, когда почувствовал недостаток поддержки со стороны международного сообщества. Он подчеркнул, что Украина может принять подобное решение, если ей не останется иных вариантов для защиты своей безопасности.



