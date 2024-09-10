



Масштабная атака дронов на Россию: пострадали несколько областей, разрушены дома

Ночью 10 сентября несколько областей Российской Федерации подверглись масштабной атаке беспилотников. Атакованы Смоленская, Брянская, Липецкая, Калужская, Московская, Орловская и Тульская области. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются самолеты. В Подмосковье, в городе Раменское, беспилотники поразили две жилые многоэтажки, что привело к пожарам и значительным разрушениям.



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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силам ПВО удалось сбить девять дронов, направленных на столицу. Беспилотники были перехвачены в районах Люберцы, Раменское, Подольск и Домодедово. Российские СМИ опубликовали кадры с места одного из ударов в Раменском. По сообщениям, повреждены более 20 квартир, шесть балконов полностью уничтожены огнём, а ещё несколько лишились окон.



Telegram-каналы также сообщили о втором дроне, который поразил жилой дом на улице Высоковольтная в Раменском. Пожар вспыхнул на 12 этаже, при этом ударная волна повредила окна с первого по десятый этаж. Пострадали три человека, один из них госпитализирован. Пожарные боролись с огнём, заволокшим верхние этажи густым дымом.



По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, атака дронов нанесла значительные разрушения на Спортивном проезде, где загорелись квартиры на 11 и 12 этажах. В результате одного из ударов погибла 46-летняя женщина, а 43 человека были эвакуированы в пункты временного проживания, где им предоставлено питание.







Атака также затронула другие регионы. В Брянской области ночью были слышны взрывы, вызванные работой противовоздушной обороны. В Тульской области власти сообщили об атаке объектов топливно-энергетического комплекса. По их данным, два беспилотника были уничтожены, а их обломки упали на территорию предприятия, не нарушив его технологический процесс.



Кроме того, российские СМИ заявили о временной приостановке работы аэропортов "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы дроновых атак. Взлёты и посадки были приостановлены в рамках плана "Ковер", направленного на обеспечение безопасности.



В Крыму вечером 9 сентября также были зафиксированы взрывы в районе посёлка Октябрьское. Местные власти заявили, что ПВО сработала на беспилотники, которые летели в направлении мыса Тарханкут. Атаки дронов продолжаются, затрагивая всё новые регионы, и власти принимают меры по защите объектов и граждан от возможных ударов.



Ситуация остаётся напряжённой, и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ночных атак.



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