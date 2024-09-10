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Польша задерживает начало создания Украинского легиона
10.09.2024 08:26 Mignews

Польша задерживает начало создания Украинского легиона

Прошло два месяца с момента анонсирования создания Украинского легиона в Польше, однако подготовка украинцев, проживающих за границей и желающих вступить в ряды вооруженных сил, до сих пор не началась. 

Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на ответы официальных структур.

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Согласно публикации, планировалось, что тренировки добровольцев стартуют с 1 августа под руководством польской армии. 

Тем не менее процесс набора еще не запущен. Официальные ресурсы украинских дипломатических представительств, такие как сайты посольства и консульств, не содержат информации о начале рекрутинга.

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