



В НАТО отреагировали на российский "Шахед" в Румынии

В ночь на 8 сентября армия РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами типа "Shahed", и в очередной раз российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии. Власти страны осудили такие действия войск РФ.



Отреагировали на российский "шахед" в Румынии и в НАТО, назвав этот инцидент безответственным и потенциально опасным.



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"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", – написал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на платформе X (Twitter).



Несмотря на то, что у Альянса нет информации, подтверждающей умышленное нападение России на союзников НАТО, однако такие действия "безответственны и потенциально опасны", – подчеркнул он.