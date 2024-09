В НАТО отреагировали на российский "Шахед" в Румынии

В ночь на 8 сентября армия РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами типа "Shahed", и в очередной раз российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии. Власти страны осудили такие действия войск РФ.



Отреагировали на российский "шахед" в Румынии и в НАТО, назвав этот инцидент безответственным и потенциально опасным.



"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", – написал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на платформе X (Twitter).



Несмотря на то, что у Альянса нет информации, подтверждающей умышленное нападение России на союзников НАТО, однако такие действия "безответственны и потенциально опасны", – подчеркнул он.

NATO condemns the overnight Russian airspace violation into Romanian airspace. While we have no information indicating an intentional attack by Russia against Allies, these acts are irresponsible and potentially dangerous.