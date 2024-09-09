



Посол Сербии подверглась нападению в Мадриде

В центре Мадрида совершено нападение на посла Сербии Ирэну Шарац.



По данным портала N1, она шла по улице и разговаривала на своем родном языке по телефону, когда на нее напали.



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Мужчина албанского происхождения подошел к Шарац и спросил ее, откуда она родом. Когда женщина ответила, что она из Сербии, он ударил ее ногой в спину, после чего скрылся. Полиция приступила к расследованию и поиску подозреваемого.



"Я решительно осуждаю физическое нападение на посла Шарац в центре Мадрида. Мы требуем от всех органов власти полного расследования и ответственности за этот возмутительный инцидент и акт насилия против высшего дипломатического представителя нашей страны", – сказал министр иностранных дел Марко Джурич.