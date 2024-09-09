



В Литве начали работать над планом массовой эвакуации

В Литве начали работать над планом массовой эвакуации населения, который должен быть завершен к октябрю.



Такое заявление сделала министр внутренних дел страны Агне Билотайте.



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"У каждого самоуправления есть свой план, но очевидно, что нам нужен план национального масштаба", - пояснила министр.



По словам Билотайте, население Литвы необходимо обезопасить на фоне гибридных угроз и кибератак. Глава МВД считает, что защита граждан в настоящий момент является актуальной, как никогда раньше.



"Война против Украины продолжается, а диверсии - это наша новая реальность", - добавила она.