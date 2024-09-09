Армения и Азербайджан согласовали большую часть мирного соглашения
Армения и Азербайджан полностью согласовали большую часть статей мирного договорами между странами.
Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
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По его словам, странами согласованы 13 из имеющихся 16-ти статей.
"Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящий проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи и согласованные части статей", - сообщил Мирзоян.
Министр считает, что есть вполне реальные шансы на то, чтобы подписать соглашение в ближайшее время.