



Армения и Азербайджан согласовали большую часть мирного соглашения

Армения и Азербайджан полностью согласовали большую часть статей мирного договорами между странами.



Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, странами согласованы 13 из имеющихся 16-ти статей.



"Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящий проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи и согласованные части статей", - сообщил Мирзоян.



Министр считает, что есть вполне реальные шансы на то, чтобы подписать соглашение в ближайшее время.