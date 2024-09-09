



Гросси надеется встретиться с президентом Ирана до выборов в США

Глава ядерного контрольного органа ООН Рафаэль Гросси надеется провести к ноябрю переговоры с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом об улучшении сотрудничества Ирана с его агентством, заявил он.



Отношения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии омрачаются несколькими давними проблемами, включая недопущение Тегераном экспертов в инспекционную группу и многолетнюю неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных объектах.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Он согласился встретиться со мной в подходящий момент", — заявил Гросси на ежеквартальном заседании Совета управляющих своего агентства, в состав которого входят 35 стран.



"Я призываю Иран организовать такую встречу в не столь отдаленном будущем, чтобы мы могли наладить конструктивный диалог, который быстро приведет к реальным результатам", — говорит он.



Поскольку ядерная дипломатия в значительной степени зашла в тупик в период между президентскими выборами в Иране и выборами в США 5 ноября, Гросси заявил, что хочет вскоре добиться реального прогресса.



На вопрос на пресс-конференции, имел ли Гросси в виду, что его упоминание о "не столь отдаленном будущем" относится к периоду до или после выборов в США, он ответил: "Нет, надеюсь, что до этого".

