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Иран передал России ракеты для войны против Украины: ЕС готовит санкции | Фото: pixabay.com
09.09.2024 16:29 Mignews.ua

Иран передал России ракеты для войны против Украины: ЕС готовит санкции

Европейский Союз получил достоверные данные о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в военных действиях против Украины. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы располагаем проверенной информацией от наших союзников о поставках иранских баллистических ракет в Россию" - заявил Стано.

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В ЕС сейчас проводят дополнительное расследование, и если информация подтвердится, это будет расценено как значительное усиление военной помощи Ирана российской агрессии против Украины, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Единая позиция стран ЕС остается неизменной: в случае подтверждения фактов, Европейский Союз оперативно отреагирует в сотрудничестве с международными партнерами, включая новые санкции против Ирана", - подчеркнул представитель ЕС.

Ранее появилась информация, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани уже признал факт отправки вооружений Москве.

МИД Украины призвал Иран прекратить поставки любых вооружений в Россию, а Кремль на данный момент не дал чёткого ответа на сообщения о поставках ракет из Ирана.

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