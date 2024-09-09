



СМИ рассекретили готовящийся Шольцем "мирным план" по Украине

Издание La Repubblica рассекретило потенциальный "мирный план" по Украине, который готовит канцлер Германии Олаф Шольц.



Он подразумевает сдачу захваченных Россией территорий в обмен на мир в Украине.



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Как уже отмечалось, Шольц хочет усадить обе стороны за стол переговоров. Для этого он ведет работу над "мирным планом". По данным издания, Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира". Также он стремится к избежанию возможной отставки со своего поста.



"Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из глухого угла", - сказано в материале.



По словам источника, Шольц стремится "прогнуть Украину любой ценой". Ранее канцлер говорил, что пришло время для обсуждений того, каким образом можно выйти в кратчайшие сроки "из этой военной ситуации и прийти к миру".



