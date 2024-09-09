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СМИ рассекретили готовящийся Шольцем "мирным план" по Украине
09.09.2024 13:02 Алина Груднева

СМИ рассекретили готовящийся Шольцем "мирным план" по Украине

Издание La Repubblica рассекретило потенциальный "мирный план" по Украине, который готовит канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подразумевает сдачу захваченных Россией территорий в обмен на мир в Украине.

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Как уже отмечалось, Шольц хочет усадить обе стороны за стол переговоров. Для этого он ведет работу над "мирным планом". По данным издания, Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира". Также он стремится к избежанию возможной отставки со своего поста.

"Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из глухого  угла", - сказано в материале.

По словам источника, Шольц стремится "прогнуть Украину любой ценой". Ранее канцлер говорил, что пришло время для обсуждений того, каким образом можно выйти в кратчайшие сроки "из этой военной ситуации и прийти к миру".

 

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