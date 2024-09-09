



Китай и Россия проведут совместные военные учения

Китай и Россия намерены провести совместные военные учения, которые получат название North-Joint 2024.9.9



По данным китайского оборонного ведомства, мероприятия пройдут в небе и вокруг Японского и Охотского морей.



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Учения, в которых будут участвовать военно-морские и военно-воздушные силы, состоятся в сентябре. Точная дата старта мероприятий не раскрывается.



"Их цель - углубить уровень стратегического сотрудничества между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно противостоять угрозам безопасности", - сообщили в КНР.