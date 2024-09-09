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У ЕС есть достоверная информация о том, что Иран передал России ракеты
09.09.2024 12:45 Алина Груднева

У ЕС есть достоверная информация о том, что Иран передал России ракеты

В Евросоюзе подтвердили информацию о том, что Иран все же передал России баллистические ракеты малой дальности.

Соответствующее заявление сделал представитель ЕС Питер Стано.

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По его словам, союзники поделились разведданными о том, что Иран поставлял РФ ракеты. Евросоюз предупредил Тегеран о том, что будут введены санкции, если поставки будут подтверждены.

"Мы имеем достоверную информацию, предоставленную союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию", — подчеркнул Стано.

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