



У ЕС есть достоверная информация о том, что Иран передал России ракеты

В Евросоюзе подтвердили информацию о том, что Иран все же передал России баллистические ракеты малой дальности.



Соответствующее заявление сделал представитель ЕС Питер Стано.



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По его словам, союзники поделились разведданными о том, что Иран поставлял РФ ракеты. Евросоюз предупредил Тегеран о том, что будут введены санкции, если поставки будут подтверждены.



"Мы имеем достоверную информацию, предоставленную союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию", — подчеркнул Стано.