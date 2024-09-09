



Турция впервые с 2011 года примет участие в саммите ЛАГ

Министр иностранных дел Турции Хан Фидан примет участие в саммите Лиги арабских государств.



Это будет первое участие Турции в саммите ЛАГ с 2011 года.



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Ожидается, что Фидан выступит с речью по поводу отношений Турции и Лиги, а также затронет региональные вопросы. Основное внимание будет уделено войне между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Также на мероприятии будет присутствовать представитель Сирии. Между этими двумя странами уже давно наблюдается политическая напряженность.