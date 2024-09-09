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Довольны ли французы новым премьером: результаты опроса
09.09.2024 11:59 Алина Груднева

Довольны ли французы новым премьером: результаты опроса

Большая часть граждан Франции довольна назначением на пост премьер-министра Мишеля Барнье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для издания Journal du Dimanche.
 
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Больше половины, а именно 52% респондентов, остались удовлетворенными назначением. Барнье считают компетентным 62% опрошенных.

В свою очередь, 61% респондентов считает его открытым к диалогу, а 60% он симпатизирует.
  

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