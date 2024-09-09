



Довольны ли французы новым премьером: результаты опроса

Большая часть граждан Франции довольна назначением на пост премьер-министра Мишеля Барнье.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для издания Journal du Dimanche.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Больше половины, а именно 52% респондентов, остались удовлетворенными назначением. Барнье считают компетентным 62% опрошенных.



В свою очередь, 61% респондентов считает его открытым к диалогу, а 60% он симпатизирует.

