



В США арестованы антисемиты, которые через Telegram призывали убивать евреев

Генеральная прокуратура Калифорнии выдвинула обвинительное заключение против Мэтью Роберта Эллисона (37 лет) и Даллас Эрин Хамбер (34 года) за использование платформы Telegram для совершения преступлений на почве ненависти и призыв к последователям убивать евреев, иммигрантов и чернокожих.



Согласно обвинительному заключению, эти двое возглавляли сеть “Террограмма”, которая распространяла идеологию “превосходства белых” с целью разжечь расовую войну.



Хамбер и Эллисон опубликовали список убийц, в который вошли видные деятели США, в том числе сенатор-еврей, и представили убийства как способ достижения “святости” посредством терроризма.

