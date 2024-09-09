Новости » Новости США
Трамп хочет изменить Конституцию для выдвижения импичмента Харрис
09.09.2024 11:27 Алина Груднева

Трамп хочет изменить Конституцию для выдвижения импичмента Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пытается продвинуть изменения в Конституцию, чтобы добиться объявления импичмента Камале Харрис.

По данным Politico, он обвинил вице-президента США в скрытии недееспособности Джо Байдена.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
 
"Если вице-президент лжет или участвует в сговоре, чтобы скрыть недееспособность президента США - если вы делаете это, прикрывая президента США, это является основанием для немедленного импичмента и отстранения от должности, потому что это то, что они делали", - сказал Трамп на митинге в Висконсине.
 
По мнению журналистов, весьма маловероятно, что Трампу удастся добиться внесения поправок в Конституцию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы