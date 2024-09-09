



Трамп хочет изменить Конституцию для выдвижения импичмента Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пытается продвинуть изменения в Конституцию, чтобы добиться объявления импичмента Камале Харрис.



По данным Politico, он обвинил вице-президента США в скрытии недееспособности Джо Байдена.



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"Если вице-президент лжет или участвует в сговоре, чтобы скрыть недееспособность президента США - если вы делаете это, прикрывая президента США, это является основанием для немедленного импичмента и отстранения от должности, потому что это то, что они делали", - сказал Трамп на митинге в Висконсине.



По мнению журналистов, весьма маловероятно, что Трампу удастся добиться внесения поправок в Конституцию.