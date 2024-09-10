



Египет: Аббас может приехать в Газу, если Израиль позволит

Египет согласился разрешить председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу въехать в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафиах", но поставил условием этого получение одобрения Израиля. Но вот загвоздка. Израиль разрешение Аббасу так и не дал, сообщает общественная телекомпания KАН.



Ссылаясь на дипломата из неназванной ближневосточной страны, в отчете говорится, что ПА обратилась к Израилю и Египту с просьбой помочь Аббасу осуществить обещанный визит в Газу. Каир не возражал, но заявил, что Иерусалим должен был дать на это добро. Израиль отклонил просьбу.