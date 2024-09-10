



В Москве ждут БРИКС как возможность большего сближения с Ираном

В МИД России расценили встречу лидеров стран БРИКС как хорошую возможность для подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Тегераном и Москвой.



В заявлении говорится, что этот вопрос зависит от внутренних действий двух стран.



В нем также говорится, что никаких политических препятствий для подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном нет.



Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Казань в октябре для участия в саммите БРИКС и проведения встречи с Путиным.



“Я полагаю, что он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы готовимся к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений”, — сказал посол Ирана в России Казем Джалали.



“Что касается двусторонних отношений, то запланирована встреча с Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами и с иранской общественностью, выступление на саммите”, — добавил он.



Россия приняла председательство в БРИКС 1 января 2024 года и продолжит его до конца года, проведя более 200 мероприятий по широкому кругу тем. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Иран присоединился к БРИКС 1 января 2024 года.

