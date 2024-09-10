



The Hill: Харрис упустила большую возможность, отказавшись от Шапиро

Американский социолог Нейт Сильвер считает, что вице-президент Харрис упустила важный шанс привлечь на свою сторону избирателей в центре США, отказавшись от губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро в качестве своего напарника по предвыборной гонке.



Харрис “упустила одну большую возможность сместиться в центр, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолза вместо Джоша Шапиро: тот факт, что незначительное меньшинство возражало против Шапиро, был аргументом в пользу Шапиро, если уж на то пошло”, — заявил Сильвер.



Шапиро и Уолц, наряду с сенатором от Аризоны Марком Келли демократ, поднялись на вершину “вице-президентского списка”, пока Харрис раздумывала, кого включить в свою ускоренную заявку после того, как президент Байден выбыл из гонки.



Выбор пал на Уолца из-за того, что он стал высказывать все больше левые взгляды во время своего губернаторства.



Шапиро, который столкнулся с критикой со стороны либералов, мог бы помочь Харрис, которая “ограничена своими прошлыми прогрессивными политическими позициями”. В соответствии с новым опросом New York Times/Siena College, Харрис выглядит “слишком либеральной/прогрессивной”.



Что касается Уолца, то почти половина избирателей, опрошенных в новом опросе заявила, что этим ходом вице-президент продемонстрировала “контрпродуктивную тенденцию к нежеланию рисковать”.



