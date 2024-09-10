



Politico: В США началась кампания "Кто облажался в Афганистане"

Чем ближе к дате выборов в США, тем горячее. Спустя три года после хаотичного бегства американцев из Афганистана, эта карта снова в игре. Теперь республиканцы и демократы разыгрывают ситуацию “Кто облажался в Афганистане”, поочередно сваливая вину друг на друга. Об этом пишет издание Politico.



Республиканцы выступают с обвинениями администрации Байдена, заявляя, что те предали не только афганский народ, ввергнув его назад в беспросветное средневековье, но и предали союзников в этой непростой политической обстановке. Ведь , в буквальном смысле, убегая из Афганистана, США бросили там военной техники общей суммой на $85 млрд. В Конгрессе, не сбавляя оборотов, идет расследование, а Блинкен вот уже 14 раз побывал в качестве ответчика перед коллегией.



“Безоговорочная капитуляция администрации и отказ от наших афганских союзников, которые сражались вместе с американскими военными против Талибана — их братьев по оружию — являются пятном на этой администрации”, — сказал конгрессмен Майкл Маккол (республиканец, Техас), председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, который руководил расследованием. “Я использую все имеющиеся в моем распоряжении инструменты, чтобы заставить их обоих ответить за катастрофический провал эпических масштабов, вызванный их решениями”. (Говоря о двоих виноватых, конгрессмен имеет в виду Байдена и Харрис - ред.).



9 сентября группа из 10 бывших высших военных командиров США выступила с ответным письмом, защищая внешнеполитические полномочия Харрис и обвиняя Трампа в “хаотичном подходе” к Афганистану, который “серьезно затруднил” возможности администрации Байдена по выводу войск, когда она вступила в должность. Первоначально Трамп установил крайний срок вывода всех американских войск из страны в 2021 году в рамках сделки с Талибаном, которая также включала освобождение 5000 бойцов Талибана из тюрем. Байден раскритиковал сделку, но после своего избрания реализовал полный план вывода войск.



“Мы посчитали важным написать это, поскольку хотели противостоять лжи”, распространяемой предвыборным штабом Трампа и законодателями-республиканцами по Афганистану, сказал Рэнди Мэннер, отставной генерал армии США, подписавший письмо.



Для республиканцев возвращение темы вывода войск из Афганистана в новостные сводки уже является победой, поскольку это подчеркивает один из самых громких провалов американской внешней политики, который завершился при Байдене, независимо от того, кто виноват в заключительной фазе войны.

