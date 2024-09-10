



ВМФ России совместно с Китаем начали военные учения “Океан 2024”

Военно-морские учения ВМФ России и Китая начались одновременно в двух океанах и трех морях.

ВМФ приступил к стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024»



Учения пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей pic.twitter.com/WUqMLbAA7P — ПланНаЛето (@Seamniz) September 10, 2024

«Океан-2024»

Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Задействуют более 400 кораблей, подводных лодок, более 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения и спецтехники и более 90000 человек л/с pic.twitter.com/a07HPjM4Gz — Александр Ш. (@Shman58) September 10, 2024

Стратегические командно-штабные учения военно-морских сил называются "Океан 2024".В процессе морские силы двух стран будут тренироваться поражать стратегические объекты условного противника.Минобороны РФ сообщает, что маневры состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей."Будет привлечено более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации вмф и воздушно-космических сил, примерно 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. состава", — говорится в сообщении.Минобороны Китая без каких-либо подробностей сообщило, что их военные будут участвовать в “Океан 2024”.