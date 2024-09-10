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ВМФ России совместно с Китаем начали военные учения “Океан 2024”
10.09.2024 13:27 Катя Шульц

ВМФ России совместно с Китаем начали военные учения “Океан 2024”

Военно-морские учения ВМФ России и Китая начались одновременно в двух океанах и трех морях.


Стратегические командно-штабные учения военно-морских сил называются  "Океан 2024".

В процессе морские силы двух стран будут тренироваться поражать стратегические объекты условного противника. 

Минобороны РФ сообщает, что маневры состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
"Будет привлечено более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации вмф и воздушно-космических сил, примерно 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. состава", — говорится в сообщении.

Минобороны Китая без каких-либо подробностей сообщило, что их военные будут участвовать в “Океан 2024”. 
 

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