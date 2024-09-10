ВМФ России совместно с Китаем начали военные учения “Океан 2024”
Военно-морские учения ВМФ России и Китая начались одновременно в двух океанах и трех морях.
ВМФ приступил к стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024»— ПланНаЛето (@Seamniz) September 10, 2024
Учения пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей pic.twitter.com/WUqMLbAA7P
Стратегические командно-штабные учения военно-морских сил называются "Океан 2024".
В процессе морские силы двух стран будут тренироваться поражать стратегические объекты условного противника.
Минобороны РФ сообщает, что маневры состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
«Океан-2024»— Александр Ш. (@Shman58) September 10, 2024
Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Задействуют более 400 кораблей, подводных лодок, более 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения и спецтехники и более 90000 человек л/с pic.twitter.com/a07HPjM4Gz
"Будет привлечено более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации вмф и воздушно-космических сил, примерно 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. состава", — говорится в сообщении.
Минобороны Китая без каких-либо подробностей сообщило, что их военные будут участвовать в “Океан 2024”.
中華人民共和国🇨🇳国防部2024/09/09発表— miki＠横鎮 (@09120309) September 9, 2024
9月に日本海・オホーツク海の空海域で中国が実施する「北部・連合-2024」演習にロシア側の海空軍が参加する。また、中露海軍の艦艇は太平洋において第5次海上連合巡航を実施する。そしてロシアの実施する「大洋-2024」戦略演習(океан 2024)(?)に中国側も参加する pic.twitter.com/rIBQgULKa2