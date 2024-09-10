



Сжегший участницу Олимпийских игр из Уганды, сам умер от ожогов

Диксон Ндиема, обвиняемый в убийстве путем поджога своей девушки, участницу Олимпийских игр из Уганды Ребекки Чептегеи, сам умер от ожогов.



По данным агентства Reuters, это произошло в понедельник, 9 сентября.



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Бойфренд спортсменки скончался в больнице "Эльдорета" в Кении. Ндиема умер от дыхательной недостаточности, получив сильный ожог дыхательных путей. У него было обожжено 41% тела.



Ранее, 5 сентября, от ожогов также скончалась сама спортсменка, Ребекка Чептегеи. Бойфренд облил ее бензином и поджег. У бегуньи были ожоги 75% тела.