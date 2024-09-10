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США разрешат Киеву бить при помощи ATACMS по РФ, - конгрессмен
10.09.2024 18:13 Алина Груднева

США разрешат Киеву бить при помощи ATACMS по РФ, - конгрессмен

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен объявить о разрешении для ВСУ со стороны Америки бить при помощи ATACMS по территории России.

По данным Axios, такое заявление сделал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

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Уточняется, что такое разрешение глава американского Госдепа намерен объявил во время своего визита в Киев, который состоится 11 сентября.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад. Он поедет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по существу сказать им, что они позволят им наносить удары", - отметил американский конгрессмен.

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