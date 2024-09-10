



В Украине не исключили разрыва дипотношений с Ираном

Украина может разорваться дипломатические отношения с Ираном, если подтвердится факт передачи Исламской Республикой баллистических ракет малой дальности России.



По данным "РБК-Украина", такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий.



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По его словам, Киев предупредил о том, что передача Ираном ракет России обернется разрушительными последствиями.



"Я не буду уточнять, что именно подразумевается под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатические позиции, но все опции, включая ту, которую вы назвали, на столе. Если эта передача действительно произошла и факт применение будет зафиксировано, то Украина будет инициировать следующие действия", - подчеркнул Тихий, отвечая на вопрос журналистов.