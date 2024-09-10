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Трамп рассказал, собирается ли за него голосовать Цукерберг
10.09.2024 20:20 Алина Груднева

Трамп рассказал, собирается ли за него голосовать Цукерберг

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что основатель Meta Марк Цукерберг будет голосовать за него на предстоящих ноябрьских выборах.

Соответствующее заявление он сделал в интервью New York Magazine.

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По словам Трампа, предприниматель дал ему такое обещание после того, как увидел реакцию республиканца на покушение. 

"Марк Цукерберг позвонил и сказал: "Я никогда раньше не поддерживал республиканца, но я ни в коем случае не проголосую за демократа на этих выборах", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что Цукерберг и его семья всегда выступала за демократов.

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