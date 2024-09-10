



Президент Финляндии призвал к совместному ответу на российскую угрозу

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что необходим совместный и комплексный ответ Балтийского региона на российскую агрессию.



По данным Polskie Radio, с таким призывом он выступил на встрече с послами та генеральними консулами Польши в Варшаве.



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"90 процентов финнов готовы отправлять солдат на международные миссии по урегулированию кризисных ситуаций", - сказал он.



По словам Стубба, у Польши и Финляндии "менталитет очень похож", что является хорошей новостью для НАТО, но плохой - для России.



"Когда я смотрю на Польшу и отношение Польши к своей безопасности – я говорю не только о потрясающих более 4%, почти 5%, оборонных расходов в процентах от ВВП – я вижу, что менталитет очень похож", – сказал он.