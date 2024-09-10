



HBO ищет новых Гарри, Гермиону и Рона для сериала по мотивам “Гарри Поттера”

HBO собралась снимать сериал о Гарри Поттере, в связи с чем был объявлен весьма неординарный кастинг. Об этом сообщает издание Variety.



Итак, компания ищет новых Гарри, Гермиону и Рона. Претенденты на роли будут рассматриваться независимо от их этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности (в этом месте у Джоан Роулинг должен случиться шок, но, видимо, на то был и расчет).



Предварительно известно, что премьера сериала состоится в 2026 году.



