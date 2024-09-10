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HBO ищет новых Гарри, Гермиону и Рона для сериала по мотивам “Гарри Поттера”
10.09.2024 23:30 Катя Шульц

HBO ищет новых Гарри, Гермиону и Рона для сериала по мотивам “Гарри Поттера”

HBO собралась снимать сериал о Гарри Поттере, в связи с чем был объявлен весьма неординарный кастинг. Об этом сообщает издание Variety.

Итак,  компания ищет новых Гарри, Гермиону и Рона. Претенденты на роли будут рассматриваться независимо от их этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности (в этом месте у Джоан Роулинг должен случиться шок, но, видимо, на то был и расчет).

Предварительно известно, что премьера сериала состоится в 2026 году.

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