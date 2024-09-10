



Украина: для получения разрешения бить по РФ понадобится время

Украине на получение разрешения от партнеров бить по законным целям на территории России понадобится время.



По данным "РБК-Украина", об этом сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий, отметив, что эта тема крайне важна для нового министра иностранных дел страны Андрея Сибиги.



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"Его позиция принципиальна – Украина по международному праву имеет право бить по законным целям на территории России. Мы понимаем, что это решение партнеров требует времени, у них есть сомнения и колебания. Но Украина активно работает с этими сомнениями и объясняет, что это разрешение не будет эскалацией", - подчеркнул он.



По словам Тихого, 11 сентября Киев с официальном визитом посетят госсекретарь США Энтони Блинкен и министра иностранных дел Британии Дэвид Лемми.



"Мы будем вести переговоры по ряду вопросов. По конкретным темам - не буду забегать вперед. Давайте, сначала эти переговоры состоятся. В дипломатии действует принцип - ничего не договорено, пока все не условлено. Пока над этим идет работа, когда это будет, об этом все узнают", - отметил он.



Комментарий представителя украинского МИДа прозвучал на фоне заявления американского конгрессмена о том, что Блинкен в ходе визита в Киев объявит о разрешении со стороны США наносить удары по РФ при помощи ATACMS.