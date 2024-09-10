



Шмыгаль предупредил о том, что Украину ждет самая тяжелая зима

“Энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но предстоящая зима может быть самой тяжелой”, - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.



За прошедший год Украина увеличила автономность критической инфраструктуры и нарастила добычу газа. С января по июль 2024 года “Нафтогаз” добыл 8,6 млрд кубометров газа, а это на 7% больше, чем в прошлом году.



Это значит, что если прошлую зиму Украина прошла исключительно на своем газе, то и этой зимой будет то же самое.



“Эту зиму также планируем пройти на газе собственной добычи, что важно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами, без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне”, - заявил он.



Шмыгаль напомнил, что Президент Украины призвал избегать пиара на вопросах энергетики и подчеркнув, что как Украина будет заходить в отопительный сезон зависит от того когда он начнется. Премьер также сделал акцент на том, что спекуляции на эту тему недопустимы.





