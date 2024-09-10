



Госдеп США заявил, что иранские ракеты полетят в Украину уже в ближайшие недели

Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что баллистические ракеты, которые Иран продал России, могут быть использованы русскими уже в ближайшие две недели.



Что ж… Если это правда, то украинцам остается надеяться на свое ПВО, а также на то, что это ракеты из апрельской партии, которые летели и не долетели до Израиля.



В связи с грядущими санкциями против Ирана за поставку России баллистических ракет, глава ОП Украины Андрей Ермак заявил:



“Санкции против Ирана за поставки РФ баллистических ракет - это хорошо. Но также нужно разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ, предоставление более дальнобойных ракет, и усиление нашей ПВО”.





