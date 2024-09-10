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Госдеп США заявил, что иранские ракеты полетят в Украину уже в ближайшие недели
10.09.2024 22:30 Катя Шульц

Госдеп США заявил, что иранские ракеты полетят в Украину уже в ближайшие недели

Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что баллистические ракеты, которые Иран продал России, могут быть использованы русскими уже в ближайшие две недели.

Что ж… Если это правда, то украинцам остается надеяться на свое ПВО, а также на то, что это ракеты из апрельской партии, которые летели и не долетели до Израиля. 

В связи с грядущими санкциями против Ирана за поставку России баллистических ракет, глава ОП Украины Андрей Ермак заявил:

“Санкции против Ирана за поставки РФ баллистических ракет - это хорошо. Но также нужно разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ, предоставление более дальнобойных ракет, и усиление нашей ПВО”.


 

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