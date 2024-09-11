



США нарастили свои ВПК после выделения помощи Украине

После того как в оборонно-промышленный комплекс дополнительно было влито $5,3 млрд доходы оборонной промышленности резко взлетели.



На сегодня в США ежемесячно производится 40 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. В 2022 году этот показатель равнялся 14,4 тыс. В то же время боезарядов (обязательного компонента артиллерийского снаряда), производят значительно меньше — 18 тыс. в месяц с ростом на 24% .



Ракет GMLRS к HIMARS по состоянию на конец лета 2024 года ежемесячно производят 1167 единиц. В 2022 году производили 833 ракеты в месяц. Также, по информации Пентагона, за это же время вдвое выросло производство зенитных ракет MSE к системам Patriot. Эти ракеты “работают” по баллистике.



Также серьезно нарастила производство компания Javelin. С начала года, они заключили контракты с 25 странами на сумму $1,3 млрд.



В отчете Пентагона также говорится, что Франция и Швеция в 2025 году вдвое увеличат мощность производства снарядов и взрывчатки. Германия, Испания, Венгрия, Южная Африка и Австралия должны увеличить производство до 700 тыс. артбоеприпасов и до 10 тыс. тонн пороха в год. Также Германия, Румыния и Испания будут совместно производить до 1 тыс. ракет GEM-T к Patriot.





