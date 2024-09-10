Новости » Политика
Саудовская Аравия открыла посольство в Дамаске
10.09.2024 21:16 Алина Груднева

Саудовская Аравия открыла посольство в Дамаске

Саудовская Аравия вновь открыла свое посольство в Дамаске.

Это произошло после перерыва в 13 лет.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Согласно сообщениям в СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд пригласил Башара Асада посетить Эр-Рияд.

"Повторное открытие посольства Саудовской Аравии является важным моментом в истории отношений между двумя братскими странами", - отметил временный поверенный в делах посольства Саудовской Аравии в Сирии.

По словам замминистра иностранных дел Сирии, возобновление деятельности посольства в Дамаске приведет к "расширению отношений между двумя странами".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы