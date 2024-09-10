



Саудовская Аравия открыла посольство в Дамаске

Саудовская Аравия вновь открыла свое посольство в Дамаске.



Это произошло после перерыва в 13 лет.



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Согласно сообщениям в СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд пригласил Башара Асада посетить Эр-Рияд.



"Повторное открытие посольства Саудовской Аравии является важным моментом в истории отношений между двумя братскими странами", - отметил временный поверенный в делах посольства Саудовской Аравии в Сирии.



По словам замминистра иностранных дел Сирии, возобновление деятельности посольства в Дамаске приведет к "расширению отношений между двумя странами".