



Селена Гомес сделала откровенное признание: долго пришлось скорбеть

Американская певица и актриса Селена Гомес сделала откровенное признание по поводу того, что не может родить.



По словам знаменитости, она к своим 32 годам с трудом смирилась с этим фактом.



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Теперь Селена не исключает, что рано или поздно ей придется воспользоваться услугами суррогатной матери.



"К сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это то, из-за чего мне пришлось долго скорбеть”, - отметила она.