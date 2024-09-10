



Волочкова избавилась от квартир, потому что дорого их содержать

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова избавилась от 20 своих квартир в Астрахани.



По данным "СтарХит", знаменитость призналась, что решилась на продажу, потому что недвижимость было слишком дорого содержать.



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Квартиры в распоряжении Волочковой оказались благодаря бывшему возлюбленному Игорю Вдовину.



"Я вынуждена была продать все эти квартиры. Ну вы же понимаете, о чем речь. Это был пассивный актив, понимаете?! За них нужно было платить деньги — коммуналку и прочее", - пояснила балерина.