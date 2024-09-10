



Сирийцы демонстративно вышли, пока на саммите ЛАГ выступал глава МИД Турции

Сирийская делегация, возглавляемая министром иностранных дел страны Фейсалом Мекдадом, демонстративно покинула зал, когда начал выступать на саммите Лиги Арабских Государств глава МИД Турции Хакан Фидан.



Об этом сообщает сеть "Аль-Арабия".



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Сирийцы вернулись лишь тогда, когда Фидан завершил свое выступление.



Глава МИД Турции стал первым министром иностранных дел своей страны, который принял участие в саммите ЛАГ за последние 13 лет.



Как известно, между Сирией и Турцией уже давно наблюдается политическая напряженность.