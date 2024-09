Папарацци засняли тяжело больного Брюса Уиллиса

Папарацци удалось заснять тяжело больного голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией.



По данным Daily Mail, его сфотографировали во время прогулки в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити.



Уиллис ехал на автомобиле вместе с охранниками. Болезнь заметно сказалась на его внешности. Поклонники заметили, что он сильно осунулся.



