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Папарацци засняли тяжело больного Брюса Уиллиса
10.09.2024 17:13 Алина Груднева

Папарацци засняли тяжело больного Брюса Уиллиса

Папарацци удалось заснять тяжело больного голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией.

По данным Daily Mail, его сфотографировали во время прогулки в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити. 

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Уиллис ехал на автомобиле вместе с охранниками. Болезнь заметно сказалась на его внешности. Поклонники заметили, что он сильно осунулся.
 

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