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В Польше самолет совершил аварийную посадку
10.09.2024 18:03 Алина Груднева

В Польше самолет совершил аварийную посадку

В аэропорту имени Шопена в Варшаве совершил аварийную посадку самолет, летевший из Москвы в Стамбул.

По данным издания Rzeczpospolita, запрос на посадку сделал Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus. 

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Самолет направлялся в Стамбул вечером, 8 сентября. Посадка была необходима из-за технических проблем с навигационной системой Airbus.

Для пассажиров выделили в нешенгенской зоне аэропорта специальную зону. В итоге, их пересадили на другой самолет.

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