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В Греции введут сбор с туристов: на кого это распространяется
09.09.2024 08:44 Алина Груднева

В Греции введут сбор с туристов: на кого это распространяется

В Греции намерены ввести сбор по 20 евро с посетителей круизных лайнеров за визиты на острова Санторини и Миконос.

По данным Reuters, об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

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По его словам, такие меры будут применены в пик летнего сезона из-за чрезмерного наплыва туристов.

"Греция не имеет структурной проблемы чрезмерного туризма. Некоторые из туристических мест имеют значительную проблему в течение определенных недель или месяцев. Круизное судоходство тяготит Санторини и Миконос", - объяснил премьер.

Собранные средства будут передаваться местным властям в рамках инвестирования в инфраструктуру.

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