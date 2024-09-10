



Шойгу встретился с секретарем Совбеза Ирана

Бывший министр обороны России, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился в Санкт-Петербурге с секретарем Совбеза Ирана Али Акбаром Ахмадияном, который прибыл для участия в саммите БРИКС.



По данным российских СМИ, стороны обсудили двусторонние вопросы безопасности.



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По словам Шойгу, Россия завершает внутренние процедуры для межгосударственного договора о сотрудничестве с Ираном.



В ходе переговоров он также заявил, что Москва не намерена вести переговоры с Украиной до тех пор, пока продолжается операция ВСУ в Курской области.