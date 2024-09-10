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Хорошие новости: принцесса Кэтри завершила курс химиотерапии
10.09.2024 17:38 Алина Груднева

Хорошие новости: принцесса Кэтри завершила курс химиотерапии

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин завершила курс химиотерапии.

Об этом Кейт Миддлтон сообщила, опубликовав видео в Instagram.

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"Я не могу передать вам, какое это облегчение - наконец завершить курс химиотерапии. Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избежать рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать воспринимать каждый день так, как он приходит", - сообщила жена принца Уильяма.

Она отметила, что с нетерпением ожидает возвращения к выполнению обязанностей в качестве члена королевской семьи.

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