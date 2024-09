iPhone 16 Plus: больше, чем просто телефон

Многие ждали выход нового iPhone 16 Plus и предвкушали от презентации Apple чего-то невероятного. По инсайдам последняя версия Айфона 16 Плюс революцию, в принципе, не планировала. Но по факту мы получили эволюционные изменения, которые сделали последнюю модель Айфон 16 Плюс еще более привлекательной.







Дата выхода и цена



Мы наконец-то увидели, каким будет iPhone 16 Plus вместе с остальной шестнадцатой линейкой 9 сентября этого года. Если вы пропустили презентацию, наш краткий обзор Айфон 16 Плюс поможет вам разобраться в новинке.



Цена — основной вопрос, волнующий яблочных фанатов. Купить Айфон 16 Plus в Киеве придется за большую стоимость, чем iPhone 15. Цена начинается от 899$ за модель с памятью 128 Гб. Однако, учитывая инфляцию и постоянное удорожание компонентов, это вполне ожидаемо.



Дизайн: свежий взгляд на знакомые формы



Одно из самых заметных изменений — это дизайн iPhone 16 Plus. Вертикальное расположение камер — это не просто дань моде, а попытка Apple сделать фотомодуль более гармоничным и узнаваемым.



Теперь в Айфон 16 Плюс есть сапфировая кнопка Camera Control. С ее помощью можно легко переключаться между режимами съемки, приближать и отдалять изображение, а также делать снимки и видео. Так, одним нажатием вы получаете доступ к работе с экспозицией или сможете быстро зазумиться; а если нажать кнопку два раза, то можно теперь получить доступ к глубине резкости и прочим функциям.



Цвета Айфон 16 Плюс представлены в широкой цветовой гамме. В палитру вошли как классические оттенки (белый), так и более яркие и насыщенные цвета (голубой, зеленый, розовый, ультрамарин).







Экран: ярче, но без излишеств



Экран остался большим и ярким, как и в пятнадцатом Айфон. Разрешение и частота обновление не изменились.



Камера: фото и видео на новом уровне



Хотя у основной камеры iPhone 16 Plus остались 48 мегапикселей, теперь можно делать снимки с невероятной детализацией. Так, при двухкратном приближении фото будет без потери качества. А фронтальная камера с 48 Мп теперь будет еще лучше справляться с макро. Более того, макро можно теперь без проблем делать и ночью.



Но самое интересное — это возможность снимать пространственное видео. Представьте, как вы сможете создавать объемные видеоролики, которые можно будет смотреть в очках виртуальной реальности!







Производительность как у ракеты



Новый процессор чипсет A18 делает линейку Айфонов 16 настоящим монстром производительности. Характеристики iPhone 16 Plus:



- Все задачи, от запуска приложений до сложных вычислений, будут выполняться мгновенно и плавно.

- Смартфон стал еще умнее. Теперь он сможет лучше понимать ваши команды, предлагать более персонализированные рекомендации и даже предсказывать ваши потребности.

- Несмотря на повышенную производительность, новый чип поможет дольше сохранять заряд батареи.



Чип A18 построен на совершенно новой архитектуре, что позволяет ему быть более эффективным и мощным. Благодаря этому, iPhone сможет быстрее обрабатывать информацию и выполнять более сложные задачи, связанные с искусственным интеллектом. A18 будет готов к будущему, поддерживая новые технологии, такие как 5G и дополненная реальность.



Аккумулятор: спорный момент



Вот тут есть небольшая ложка дегтя. Емкость аккумулятора увеличилась буквально немного. Но не стоит сразу паниковать! Оптимизация программного обеспечения и энергоэффективный процессор компенсируют неоправдавшееся ожидание.







Оформление заказа в интернет-магазине "Стилус"



Айфон 16 Плюс в Украине — отличный выбор для тех, кто ценит большой экран, качественную камеру и высокую производительность. Да, в нем может и нет каких-то радикальных нововведений, но это и не нужно. iPhone 16 Plus – это надежный и проверенный смартфон, который будет радовать вас долгие годы.



Автор: Виктория Удовицкая, копирайтер Stylus.ua