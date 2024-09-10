



Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская рассказала о чувстве облегченияи после завершения курса химиотерапии.



В марте Кэтрин сообщила, что проходит курс лечения от рака и большую часть этого года не появлялась на публике.



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В этом году она проведет несколько мероприятий, среди которых могут быть мероприятия памяти в ноябре и ее ежегодный концерт рождественских гимнов.



Но в эмоциональном видеообращении она говорит, что этот год был "невероятно трудным" и что "жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение".

