Новости » Life Style
Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии
10.09.2024 06:30 MIGnews.com

Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская рассказала о чувстве облегченияи после завершения курса химиотерапии.

В марте Кэтрин сообщила, что проходит курс лечения от рака и большую часть этого года не появлялась на публике.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В этом году она проведет несколько мероприятий, среди которых могут быть мероприятия памяти в ноябре и ее ежегодный концерт рождественских гимнов.

Но в эмоциональном видеообращении она говорит, что этот год был "невероятно трудным" и что "жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы