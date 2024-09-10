



В Норвегии вновь забили тревогу из-за риска диверсий со стороны РФ

В Норвегии вновь объявили о росте риска диверсий со стороны России.



По данным Reuters, такое заявление сделал глава Службы внешней разведки страны Нильс Андреас Стенсоенес.



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По словам вице-адмирала, РФ активно противостоит поддержке Украины со стороны Запада, в связи с чем стала более смелой в своей деятельности за рубежом.



"Уровень риска изменился. Мы считаем, что диверсия более вероятна, и наблюдаем акты саботажа в Европе, что свидетельствует о продвижении России в этом направлении", - пояснил Стенсоенес.

